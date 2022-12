Caroline Marzodko feiert Bronzemedaille in Krefeld Knieverletzung sticht RTV-Fechterin Sina Frahm aus

Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Sina Frahm, die am Ende den 15. Platz belegte, traf Caroline Marzodko auf die Ukrainerin Pus und zog mit 15:6 souverän ins Halbfinale ein. Dort ging es für die Rheydterin erneut gegen eine Teilnehmerin aus der Ukraine. Denkbar knapp mit 12:13 zog Caroline Marzodko dort gegen Helena Nekrasove, die sich später im Finale zur Siegerin des Ranglistenturniers in Krefeld kürte, den Kürzeren und durfte sich immerhin über die Bronzemedaille freuen. Mit Lilia Better belegte die dritte Degenfechterin des Rheydter TV beim Turnier in Krefeld Platz 18.