Degenfechten Helen Nekresova gewinnt nach spannendem Finale mit 15:13

Viktor Mingolla, der Vertreter des Rheinischen Fechterbundes, lobte den ausrichtenden Verein: „Man ahnt die Routine ja bereits, wenn man den Titel des Turniers liest. Aber hier ging an beiden Turniertagen wirklich alles reibungslos über die Bühne.“ Oliver Klostermann, Leiter des Fachbereichs Sport und Sportförderung der Stadt Krefeld, nahm gemeinsam mit Jan Büschgens, dem ersten Vorsitzenden des FCK, am Samstag die Siegerehrung vor. Er sagte: „Dieses Turnier ist von einer sehr familiären Atmosphäre geprägt. Es ist beachtlich, was der Verein hier auf die Beine stellt.“