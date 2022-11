Umkämpfter Derbysieg über den Rheydter TV Ein hartes Stück Arbeit für den TV Lobberich

Allerdings haderten die Gastgeberinnen vom RTV auch ein wenig mit den Schiedsrichtern. „Die Strafen, die wir bekommen haben, waren völlig okay“, so Greinert. „Allerdings wurde mit zweierlei Maß gemessen, wenn eine Spielerin von uns in aussichtsreicher Position gefoult wurde, gab es häufig keinen Siebenmeter und das kann ich absolut nicht verstehen. Lobberich hat das Spiel dann wegen der vorhandenen Cleverness gewonnen. Meine Mädels haben eine tolle und sehr engagierte Leistung geboten, waren in der Deckung richtig gut und wir haben es geschafft, den Tabellenführer sehr lange zu ärgern“, sagte Greinert.