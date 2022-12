TVK spielt drei Partien in acht Tagen Konzentration im Endspurt der Hinrunde hochhalten

Nach dem Spiel in Refrath steht mittwochs darauf für den TVK noch ein Abschlusstraining an. Da steht dann insbesondere der Spaß im Vordergrund, wenn die Handballer eine Runde Fußball spielen. Anschließend geht die Mannschaft in die wohl verdiente Pause, ehe am 2. Januar mit neuem Schwung die Arbeit wieder aufgenommen wird. Am 6. Januar folgt dann noch die mannschaftsinterne Weihnachtsfeier, ehe am 8. Januar ein Testspiel gegen Birkesdorf (Oberliga Mittelrhein) auf dem Programm steht.