Deutsche Team-Meisterschaft in Bonn : Damen des Rheydter TV erfechten sich Platz acht

Fechten Mit personellen Nöten waren die Fechter des Rheydter TV vor der Deutschen Team-Meisterschaft in Bonn geplagt. Während die Männer ihre Teilnahme sogar absagen mussten, haben die Damen als Außenseiter gute Leistungen gezeigt.

(seka) Viel schlechter hätte die personelle Situation vor der Deutschen Team-Meisterschaft für die Fechter des Rheydter TV nicht aussehen können. Kurz vor dem Wettkampf in Bonn fiel Max Doby krankheitsbedingt aus, sodass die Herren-Mannschaft ihre Teilnahme absagen musste. Bei den Rheydter Damen konnte Lisa Odenthal nicht mit zu den Deutschen Meisterschaften reisen, wurde aber von Sina Frahm ersetzt – so konnten immerhin die Damen in Bonn am Team-Wettbewerb mitwirken. Neben Frahm traten Clarissa Kupfermann und Caroline Marzodko an.