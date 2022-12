Langenfeld Fecht-Abteilung der SGL lädt zum Ausprobieren ein

(cebu) En Garde heißt es am Wochenende in Langenfeld. Denn am Samstag, 10. Dezember, lädt die Fechtabteilung der SGL zum Schnuppertraining in der Fechthalle der Carl-Voss-Anlage (Fahlerweg 76) ein. Um 12 Uhr haben alle Interessierten ab neun Jahren die Möglichkeit, an einem Probetraining teilzunehmen und sich an Florett, Degen & Säbel auszuprobieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Sportkleidung genügt für dieses erste Schnuppertraining.