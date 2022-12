Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern BV DJK Kellen ist mit seinem Abschneiden zufrieden

Die erste Mannschaft des BV DJK Kellen ist in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern am ersten Spieltag der Rückrunde durch eine 2:3-Niederlage gegen das eigene zweite Team vom dritten auf den fünften Platz abgerutscht. Trotzdem zeigt sich der 42-jährige Coach André Hoedemaker, der in seiner sechsten Spielzeit als Trainer der Vereinigten an der Seitenlinie steht, mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus einverstanden. Nach acht Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen mischt seine Mannschaft mit 25 Punkten und 31:29-Toren im oberen Tabellendrittel mit.