Personalwechsel in der Oberliga der Frauen Trainer Heilmann muss Rheydter Damen verlassen

Eine unnötige 27:29-Niederlage kassierte der TV Lobberich am Wochenende beim Schlusslicht HSV Überruhr II. Lobberich musste unter anderem auf die Angreiferinnen Melanie Ensen und Johanne Orbon sowie auf Abwehrchefin Anna Otten und Linksaußen Nadine Ensen verzichten. Sie wurden mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft ergänzt, doch die Ausfälle waren nicht zu kompensieren. In der Schlussphase verletzte sich zudem die Haupttorschützin Katharina Hankmann an ihrer Wurfhand. „An den Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hat es nicht gelegen. Am Ende lief bei uns leider nicht mehr viel zusammen“, sagte Duc Bui anschließend.