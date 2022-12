Frauenfußball SV Hemmerden zieht Team zurück

Dieses Problem geht Hand in Hand mit dem insgesamt fehlenden Nachwuchs in Hemmerden, wo es nur das Landesligateam gibt. Auch in Sachen Trainerentscheidungen räumt Compes ein, dass in den vergangenen Jahren das „glückliche Händchen“ gefehlt hat und Personalentscheidungen auf dem Trainerstuhl „nicht nachvollziehbar waren“. Trotz der widrigen Umstände habe der Verein bis zuletzt alles probiert und die Mannschaft in den Entscheidungsprozess für die Zukunft miteingebunden. Nach den beiden schon personell bedingten Spielabsagen in der laufenden Saison fiel die Partie am Sonntag in Uerdingen durch den Rückzug aus. Ein möglicher Neustart in einer niedrigeren Liga ist noch ungewiss. „Im nächsten halben Jahr ist es nun unsere Aufgabe, weiterhin gewillte Spielerinnen im Verein zu halten und ein glückliches Händchen zu haben, um an vergangene erfolgreiche Zeiten anknüpfen zu können“, so Peter Compes.