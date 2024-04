Brenzlige Lage in der Oberliga Der TSV Kaldenkirchen steckt tief im Abstiegskampf

Der TSV fand schnell seinen Rhythmus, was auch die 4:1-Führung nach zehn Minuten belegt. Bis fünf Minuten vor dem Pausenpfiff waren die Kaldenkirchener das dominierende Team, leisteten sich dann aber zu viele Fehler, die auch prompt bestraft wurden. So ging es dann auch nach dem Seitenwechsel weiter und erst in den letzten 20 Minuten war von der vorherigen Verunsicherung nichts mehr zu sehen. Die Gäste holten Tor um Tor auf und kamen auch noch bis auf 21:23 heran, ehe weitere Fehler ihre Aufholjagd zunichtemachten. „Wenn wir von unserem Plan abweichen müssen, versuchen wir die Probleme durch Einzelleistungen zu lösen, was dann aber auch nicht den gewünschten Erfolg bringt“, betonte Trainer Volker Hesse. „In der Abwehr haben wir ja richtig gut gearbeitet, wobei Thomas Heyer und Frederik Rosati mit sehr viel Engagement vorangegangen sind. Allerdings sind 22 geworfene Tore einfach zu wenig“, so Hesse.