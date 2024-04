Erster Saisonsieg fürs Rudel Wolfpack siegt knapp gegen die Dortmund Giants

Zum ersten Heimspiel der neuen Football-Saison erwartete das Wolfpack die Dortmund Giants. Während das Rudel das erste Saisonspiel in Kachtenhausen verloren hatte, war es für die Giganten der Auftakt in diese Spielzeit. In einem Spiel, das von den beiden Abwehrreihen bestimmt wurde, behielten die Wölfe mit 7:0 (0:0/7:0/0:0/0:0) die Oberhand.