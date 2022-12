Moerser Tischtennisspieler holt Gold Ismet Erkis Westdeutscher Meister an der Platte

Bei den Westdeutschen Meisterschaften an der Tischtennisplatte der Senioren in Dortmund und Hamm hat Ismet Erkis vom TuS 08 Rheinberg die Goldmedaille in seiner Altersklasse gewonnen. Der NRW-Liga-Spieler wurde in der Ü45-Konkurrenz seiner Favoritenrolle gerecht. Nach zwei Erfolgen in der Vorrundengruppe und einem Freilos im Achtelfinale besiegte Erkis Maurice Mann vom FC Schalke 04 mit 3:0. Der Final-Einzug gelang ihm gegen den Porzer Marcel Sitran (3:1). Im Endspiel triumphierte der Moerser mit einem 3:0 über Andreas Bolda (TuS Wickrath). Erkis qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften, die am 1. Mai 2023 in der Nähe von Hamburg ausgetragen werden.