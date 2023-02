Tabellenzweiter in der Frauen-Regionalliga Wie es für die Borussia noch mit dem Aufstieg klappen kann

Für Borussia Mönchengladbach läuft es in dieser Saison bislang ordentlich – 28 Punkte sammelte die Mannschaft. Das reicht im Winter zu Platz zwei in der Regionalliga der Frauen – mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Bocholt. Geht da noch etwas in Richtung Zweitliga-Aufstieg? Zum direkten Duell beider Teams kommt es am 14. Mai, wobei der Meister am Ende der Saison gegen den Gewinner der Regionalliga Südwest in einer Aufstiegsrelegation antreten muss.