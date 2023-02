„Auf den Boden der Tatsachen geholt“ Absturz des VC Ratheim endet im Abstieg aus der Oberliga

In der Mitte des Satzes spielte Ratheim wieder etwas besser. Allerdings stand sich die Mannschaft förmlich selbst im Weg und leistete sich Phasen mit hohen Fehlerquoten. Im Angriff wie auch in den Aufschlägen konnte sich der VC so gut wie gar nicht durchsetzen, auch in der Annahme wackelte Ratheim bedenklich. Aufgrund der hohen personellen Ausfälle musste die Mannschaft in ungewohnten Konstellationen spielen, was darüber hinaus auch für mangelnde Absprachen sorgte. Düren zeigte dagegen, dass ihr Ziel der Klassenerhalt war, und entschied den Satz mit harten und platzierten Aufschlägen für sich (25:17).