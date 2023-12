2. Bundesliga So entscheidet der HSV über die Zukunft von Tim Walter

Der Hamburger SV geht mit dem stark in die Kritik geratenen Trainer Tim Walter in die Rückrunde. Das gab der Fußball-Zweitligist am Freitag im Anschluss an eine Analyse der Hinrunde durch Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa mit dem Trainer-Team bekannt. „Dieser Analyseprozess war für uns alle wertvoll. Und es ist sehr gut, dass wir ihn im direkten Anschluss an die frischen Eindrücke der Hinrunde eingeleitet haben, ohne uns von Emotionen leiten zu lassen“, sagte Boldt.