SV Lürrip schlägt die Sportfreunde Neuwerk Michael Bohnen krönt sich sehenswert zum Derbyhelden

Bohnen, der kaum zu stoppen war, gehörten auch die beiden nächsten Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel. Zunächst landete sein Abschluss im Fangzaun (48.), dann traf er zur Lürriper 1:0-Führung sehenswert per Freistoß (50.). Zwei Neuwerker Chancen konnten in der Folge nicht genutzt werden, sodass nach Abpfiff „Derbysieger, Derbysieger“-Gesänge erklangen. Kurz zuvor flogen in der Nachspielzeit noch Lürrips Lukas Neunkirchen (90.+2, Rote Karte) und Jonas Hintsches von den Sportfreunden Neuwerk (90.+6, Gelb-Rote Karte) vom Platz.