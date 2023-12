SC Fortuna Köln kommt in die MTC-Arena TB Wülfrath hofft heute auf viele Zuschauer

TB Wülfrath – SC Fortuna Köln (Frauen). Die ersten drei Begegnungen der Regionalliga-Rückrunde haben die TBW-Handballerinnen bereits erfolgreich absolviert. Heute Abend (20.30 Uhr.) schließen sie nun auch die Hinrunde endgültig ab. Die Nachholpartie gegen die Kölner Fortuna läutet zugleich die Weihnachtsfeier der Wülfrather Mannschaft ein. Jörg Büngeler hofft auf eine große Kulisse in der heimischen MTC-Arena. „Wir wollen uns von unseren Zuschauern in die Weihnachtszeit verabschieden“, kündigt der TBW-Chefcoch an – und meint damit nicht nur die sportliche Seite der Begegnung. „Es gibt Glühwein und Snacks“, verrät er.