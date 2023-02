Auswärtssieg besiegelt den Klassenerhalt Mönchengladbacher TV 1848 ist frühzeitig am Ziel angekommen

„Wir waren in allen spielerischen Elementen überlegen und konnten die Gegnerinnen mit vielen, sehr gelungenen Angriffen zur Verzweiflung bringen“, sagt Palaszewski, dessen Team sich in der Folge aber doch noch anmerken ließ, dass bei diesem Duell viel auf dem Spiel stand. Denn der zweite Satz fing mit einigen Unkonzentriertheiten und individuellen Fehlern in den Reihen des TV 1848 an, sodass die Mannschaft schnell mit 0:5 in Rückstand lag. Palaszewski nahm mit den wenigen Auswechselmöglichkeiten, die ihm bei dem dezimierten Kader geblieben waren, einige Auswechslungen vor und gab dem Team damit einen neuen Impuls: Der TV 1848 erarbeitete sich ein 16:16-Unentschieden, ehe die Gastgeberinnen erneut mit 24:18 davonziehen konnten.