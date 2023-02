FV Mönchengladbach kann am Sonntag folgen Borussia steht im Halbfinale des Niederrheinpokals

Nach dem Seitenwechsel war es ein Pass in die Spitze von Tichelkamp, der den dritten Treffer einleitete. Sarah Schmitz setzte sich anschließend im Eins-gegen-Eins durch und traf so unten links ins Tor. Die Partie war damit bereits so gut wie entschieden. Trainer Jonas Spengler nutzte die Gelegenheit anschließend und gab allen Feldspielerinnen auf der Bank Einsatzzeiten.