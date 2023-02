Damen verlieren am letzten Spieltag der Regionalliga GHTC lässt Chance auf Bundesliga-Aufstieg ungenutzt

„Wir hatten von Beginn an das Ziel aufzusteigen, auch wenn niemand eine so starke Saison erwartet hat. Im vergangenen Jahr haben wir in der anderen Gruppe bereits lange um den Aufstieg gekämpft und ihn am Ende knapp verpasst. Auf dem Feld trainieren die meisten unserer Spieler in der ersten Mannschaft mit und umgekehrt haben auch Spieler wie Jan Krauß, Nic White, Robin Kremers oder Raul Castro einige Partien bei uns gemacht“, erzählt Felix Kluth.