Futsaler setzen sich neues Saisonziel Furious Futsal gibt sicheren Sieg noch aus der Hand

Nachdem der Saisonauftakt doch etwas enttäuschend ausfiel, hat sich Furious Futsal (FF07) in der Niederrheinliga inzwischen bis ins gesicherte Mittelfeld hochgearbeitet. Nun hat der Vorsitzende Bünyamin Türkhan als Saisonziel „best of the rest“, also Rang vier in der Liga, ausgerufen. Eine gute Ausgangslage wäre dazu am Wochenende ein Sieg in Mülheim beim Primero Club de Futsal II gewesen – doch am Ende stand eine 6:8-Niederlage.