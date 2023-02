Spektakuläre Aufholjagd gegen den ASV Süchteln Ein Oldie entscheidet das Derby für den TTC Waldniel

Denn anschließend holte sein Team vier Einzelsiege in Serie und drehte das Spiel zum 5:3. Zwar verkürzte Balazs Hutter für den ASV noch auf 4:5, doch mit seinem Sieg im letzten Spiel vollendete Guangjian Zhan die bemerkenswerte Aufholjagd des TTC. Was letztendlich den Ausschlag in den Einzelspielen gab? „Vielleicht haben wir uns nach der Führung ein wenig zu sicher gefühlt. Uns ist dann die Luft ausgegangen. Der Sieg ist verdient“, sagt Halcour. Taplick brach es auf „Nuancen“ und die „Tagesform“ herunter. „Manchmal geben Kleinigkeiten den Ausschlag. Ein Spiel in eigener Halle, an den eigenen Tischen, in gewohnter Atmosphäre“, so Taplick.