Gegen den Rather SV Westender kassieren 1:4-Pleite beim Debüt von Tim Schmitz

Die Westender starteten diszipliniert in die Partie und ließen in der Defensive kaum Chancen zu. Gleich viermal schnappte dabei die Abseitsfalle des FC zu. Obwohl man durch ein gutes Kurzpassspiel häufig in Strafraumnähe gelang, fehlte es in der Offensive zunächst an der nötigen Durchschlagskraft. Die beste Gelegenheit in Halbzeit eins hatte Hannes Lingel per Freistoß aus gut 20 Metern.