Nach Sieg über Geistenbeck winkt die Tabellenführung Borussia Mönchengladbach macht es erst am Ende deutlich

Den etwas besseren Start erwischten die Gäste, die in Torhüter Matthias Hoffmann einen starken Rückhalt hatten. Geistenbeck überraschte zwar mit einer 5:1-Deckungsvariante, mit der die Gladbacher zunächst sehr gut klar kamen und sich bis Mitte der ersten Halbzeit einen 7:3-Vorsprung erspielten. Davon zeigten sich die Hausherren jedoch nicht sonderlich beeindruckt und hielten an ihrem Deckungssystem fest, was dann auch in den kommenden 15 Minuten bis zum Halbzeitpfiff Früchte tragen sollte. Geistenbeck holte Tor um Tor auf und die Stimmung in der gut gefüllten Sporthalle wurde immer besser.