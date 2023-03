Schlusslicht der Frauen-Regionalliga FV Mönchengladbach benötigt für den Klassenerhalt schnelle Erfolge

Der Start in die neue Liga war vielversprechend: Zum Auftakt gab es einen 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FFC Recklinghausen. Anschließend folgte jedoch eine Serie von sieben Niederlagen in Serie: DSC Arminia Bielefeld (0:3), FSV Gütersloh (0:2), Borussia Bocholt (0:5), SC Fortuna Köln (1:2), SGS Essen II (1:3), Borussia MG (2:3) und Vorwärts Spoho 98 (1:3). Diese Talfahrt beendete der FV mit zwei Siegen: Auf den 8:1-Erfolg gegen SV Berghofen folgte ein 2:0-Auswärtssieg beim VfR Warbeyen – damit stellte der FV zwischenzeitlich den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder her. Allerdings endete das Jahr mit vier weiteren Niederlagen. In Summe bedeutet das seit dieser Woche den letzten Platz in der Regionalliga – Schlusslicht Berghofen zog kurzfristig sein Team zurück. Dadurch wird auch der Sieg gegen Berghofen annulliert, es bleiben sechs Punkte auf dem Konto. Der Rückstand zum ersten regulären Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Allerdings kann sich diese Zahl der Absteiger noch erhöhen – je nach Austeiger in und Absteiger aus der 2. Bundesliga. Dann würde auch der Abstand des FV auf das rettende Ufer größer werden. Im Niederrheinpokal hat der FV sich für das Halbfinale qualifiziert.