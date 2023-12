Bundesligen werden abgeschafft Was die Reform des Spitzenfußballs im Juniorenbereich für Fortuna bedeutet

Wie verändert sich der Ligabetrieb? Die jeweils dreigleisige A- und B-Junioren-Bundesliga wird mit Ablauf der aktuellen Spielzeit abgeschafft und mit Beginn der Saison 2024/2025 von der DFB-Nachwuchsliga für U17- und U19-Junioren abgelöst. Diese ist künftig in zwei Phasen unterteilt. Nach einer regionalen Vorrunde verzweigt sich die Nachwuchsliga für die zweite Saisonhälfte in eine Liga A und eine Liga B. In der Liga A werden insgesamt 24 Teams auf sechs Gruppen mit Hin- und Rückspiel verteilt. Die besten vier Teams je Gruppe ermitteln im Anschluss im K.o.-Modus den Deutschen Meister in der jeweiligen Altersklasse.