Handball-Regionalliga Max Zimmermann kehrt zurück zum TV Korschenbroich

Der TV Korschenbroich hat sein Weihnachtsgeschenk schon vor der Bescherung am Heiligen Abend bekommen: Linksaußen Max Zimmermann kehrt zum Handball-Regionalligisten zurück und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Darüber freute sich der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock wie Bolle, „denn Max ist seit vielen Jahren in allen Teams ein absoluter Leistungsträger. Nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Persönlichkeit wird er uns sicherlich verstärken. Als sein langjähriger Jugendtrainer freue ich mich natürlich ganz besonders, dass er den Weg zurück zum TVK gefunden hat.“ Hier begann Zimmermann schließlich seine handballerische Karriere. Über den TSV Bayer Dormagen, Loreal Venlo und Adler Königshof führte ihn sein Weg 2013 wieder zurück nach Korschenbroich, wo er vier Jahre spielte. In der Saison 2018/2019 wechselte zur HSG Krefeld, mit der er ein Jahr später in die 2. Liga aufstieg. 2020 schloss er sich dem Drittligisten Longericher SC an.