Spielbetrieb für 13 Nachwuchsteams Warum beim Polizei SV die Jugendarbeit boomt

Die Anzahl an Jugendspielern nimmt vielerorts ab, weshalb in ländlicheren Kreisen am Niederrhein eine Vielzahl der Mannschaften im Jugendbereich inzwischen aus Spielgemeinschaften von zwei bis drei Vereinen bestehen. Probleme, die der Polizei SV mittlerweile nicht mehr kennt. In den oberen Jahrgängen tummeln sich bis zu 70 Spieler, 13 Teams hat der Verein im Spielbetrieb.