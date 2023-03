Debütant Tim Heinemann will vorne mitfahren „Der nächste Schritt ist ein Rennsieg in der DTM

Heinemann Ich bin in der DTM einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Fahrer, der eine ganz normale 40-Stunden-Woche hat. Ich sehe im Moment aber keinen Bedarf, daran etwas zu ändern. Mit dem DTM-Einsatz verdiene ich im Endeffekt kein Geld. Ich bekomme finanzielle Mittel – die fließen zu 100 Prozent in das DTM-Programm ein. Natürlich habe ich dennoch das Ziel, Profi zu werden und mit dem Motorsport mein Geld zu verdienen. Meine Intention war aber nie, damit reich zu werden. Ich wollte es immer in die DTM schaffen, deswegen habe ich das ganze Geld, was ich durch das Fahren verdient habe, wieder in den Motorsport gesteckt. So fließt zum Beispiel das Preisgeld aus der DTM Trophy komplett in das DTM-Programm.