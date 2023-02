Fußball im Schritt-Tempo Wie der ASV Süchteln Walking Football in die Region holt

Eine Szene, die sich so oder ähnlich an jedem Wochenende hundertfach auf Sportplätzen in der Region abspielen kann. Und doch ist an dieser Szene vieles anders. Der Fußballer und seine Mitspieler vom ASV Süchteln sind teilweise deutlich älter als 60 Jahre und frönen einem Sport, der aus England kommt und sich seit wenigen Jahren auch in Deutschland wachsender Beliebtheit erfreut: der sogenannte Walking Football, also Fußball ausschließlich im Gehen.