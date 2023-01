Hallenmasters der Frauen Favoritensieg für den FV Mönchengladbach in Dülken

Bereits am Freitagabend gewann der Rheydter SV das diesjährige Altherren-Masters. Im Finale bezwangen die Rheydter den ASV Süchteln mit 2:1. Selami Kir hatte den RSV mit 1:0 in Führung gebracht, ehe Toni Lanz mit einem satten Schuss unter die Latte den 1:1-Ausgleich erzielte. Da kein weiterer Treffer in der regulären Spielzeit fiel, ging es in die fünfminütige Verlängerung. Als alles schon auf ein Neunmeterschießen hindeutete, erzielte Selami Kir 16 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung per Golden Goal den 2:1-Sieg seines Teams.