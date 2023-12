Gästen reichen zwei Tore 0:2 – Kleine Heimserie der DEG reißt gegen Ingolstadt

Die Heimserie der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist gerissen. Nach den Kölner Haien (7:1), den Schwenninger Wild Wings (5:4) und den Iserlohn Roosters (1:0) konnte mit dem amtierenden Vizemeister ERC Ingolstadt im vierten Anlauf erstmals wieder eine Auswärtsmannschaft die Heimreise antreten. 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) hieß es am Ende aus DEG-Sicht vor 5879 Zuschauern im Rather Dome.