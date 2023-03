Kein Nahverkehr und Klimademo in Mönchengladbach Klimaaktivisten und öffentlicher Dienst streiken – aber nicht zusammen

Dafür setzte jede Partei ihr eigenes Zeichen. Weil Mitarbeiter der NEW streikten, fielen die Busse (inklusive des Schulbusverkehrs) aus. Zudem waren die NEW-Kundencenter am Europa- und am Marienplatz geschlossen. Auf diesen Umstand hatten sich die Pendler aber offenbar eingestellt. Zeigten sich Menschen bei den ersten beiden Streiks noch überrascht vom Bus-Ausfall, waren am Freitagvormittag die Busbahnhöfe in Rheydt und in Gladbach ungewöhnlich leer. Hilfreich waren sicherlich auch die elektronischen Anzeigetafeln, die erneut informierten: „Kein Linienverkehr der NEW mobil & aktiv Mönchengladbach“.