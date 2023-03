Schuldfrage vorerst ungeklärt Drei besondere Freisprüche im Duisburger Rockermord-Prozess

Im Rockermord-Prozess vor dem Duisburger Landgericht sind am Freitag drei der fünf Angeklagten freigesprochen worden. Das Gericht hatte ihr Verfahren zuvor am Mittwoch abgetrennt. Den drei Mönchengladbachern war Strafvereitelung vorgeworfen worden. Sie sollen nach dem Mord an Kai M. am Transport des Leichnams beziehungsweise dem Entsorgen der Tatwaffe beteiligt gewesen sein. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidiger hatten zuvor allesamt auf Freispruch plädiert. Streit gab es allerdings um die Urteilsbegründung.