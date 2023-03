Zeugensuche in Mönchengladbach Radfahrer angefahren und dann geflüchtet

Hinter der Autofahrerin habe auch ein Lastwagenfahrer angehalten. Er sei daraufhin mit dem Fahrrad geradeaus über die L19 in Richtung Güdderath losgefahren. Kurz hinter dem Auto der Fahrerin sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer gekommen. Dieser sei auf dem Linksabbiegerstreifen an den wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren, um links in die Rostocker Straße abzubiegen. Durch den Zusammenprall sei er gestürzt, und der Autofahrer habe seine Fahrt in Richtung Güdderath ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Autofahrerin sei dann ausgestiegen und habe ihm aufgeholfen. Anschließend habe er die Polizei verständigt.