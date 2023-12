Kolumne Mensch Gladbach Wie war ich, Baby?

Die Menschen lassen sich ja gerne beeinflussen. Das nutzen Werbetreibende ebenso wie Machthaber. Und nirgends ist die Wirkung des Effekts besser zu beobachten als in den sozialen Netzwerken: Da werden faltige Gesichter geglättet, Lippen aufgepusht, Augen vergrößert, Taillen in Wespenformat gebracht, Sixpacks hinein retouchiert. Mehr Schein als Sein. Aber es wirkt. Zumindest so lange, bis die reale Welt sich zeigt.