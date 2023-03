Fotos So läuft der Streiktag am 3. März 2023 in Mönchengladbach

Im Tarifstreit sind erneut Beschäftigte des öffentlichen Dienstes dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In Mönchengladbach sind dem am 3. März 2023 Mitarbeiter der NEW und der Mags gefolgt. Das bringt unter anderem den Nahverkehr zum Erliegen. Der Busbahnhof in Rheydt ist wie leer gefegt.