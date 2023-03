Großprojekt in Mönchengladbach Stadt bricht Verhandlungen zu „19 Häuser“ ab

Der Abriss von Haus Westland und der dafür geplante Neubau des Projekts „19 Häuser“ ist in weite Ferne gerückt. Die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG hat am Donnerstag die Verhandlungen mit dem Investor und Eigentümer von Haus Westland, der Düsseldorfer Bema-Gruppe, abgebrochen. In einem Brief an die Bema, der unserer Redaktion vorliegt, schreiben Planungsdezernent Gregor Bonin und EWMG-Chef Ulrich Schückhaus: „Die vergangenen Monate haben leider zu überhaupt keiner Akzeptanz unserer schon länger kommunizierten Grundsatzbedingungen geführt. Daher sehen wir aufgrund der weiterhin bestehenden Differenzen keine Basis mehr dafür, unsere Verhandlungen und die geplante Umsetzung des neuen Bebauungsplanes mit Ihnen als Vertragspartner durchzuführen.“ Das Rathaus informierte die Ratsfraktionen über diesen Schritt.