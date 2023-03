NEW Mönchengladbach Preisbremse für Strom und Gas wird später umgesetzt

Dabei sind gar nicht einmal so viele Kunden davon betroffen. Die NEW beliefert Tausende Kunden mit Strom und Gas, in Mönchengladbach und Umgebung ist sie der Grundversorger. Den Tarif haben gerade viele Kunden gewählt, weil er in Zeiten hoher Preise Flexibilität bietet. Gas kostet in der Grundversorgung in Mönchengladbach derzeit 15,52 Cent je Kilowattstunde, beim Strom liegt dieser Arbeitspreis im Grundversorgungstarif in Mönchengladbach bei 38,62 Cent. Das heißt: Stromkunden der NEW in der Grundversorgung liegen derzeit jedenfalls ohnehin unter dem Preisdeckel, beim Gas allerdings um 3,5 Cent darüber. Wer andere Tarife mit einer Preisgarantie abgeschlossen hat, kann aber auch beim Strom im Moment über dem Preisdeckel liegen.