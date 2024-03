Lokführer legen Arbeit nieder Welche Bahnen in NRW ausfallen und welche fahren

Update | Düsseldorf · Am Donnerstag streiken die Lokführer in Deutschland und damit auch in NRW. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Mittwoch beginnen. Der Arbeitskampf durchkreuzt zahlreiche Reisepläne. Welche Züge fahren und welche ausfallen.

06.03.2024 , 15:40 Uhr

