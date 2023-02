Chefin der Bundesarbeitsagentur in Mönchengladbach Wie Andrea Nahles den Fachkräftemangel beheben will

Der vorgezogene Ausstieg aus dem Braunkohleabbau im Rheinischen Revier löst einen großen Transformationsprozess am Arbeitsmarkt aus, vielleicht den größten in Europa. Das führt zu Herausforderungen, die von den Mitarbeitenden der Arbeitsagentur Mönchengladbach gestemmt werden müssen. Das war nur ein Thema, über das sich Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Arbeitsagentur, in Mönchengladbach und Neuss informierte.