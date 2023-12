Lange Wartezeiten und fehlende Fachkompetenz Gladbachs Bahnhof hat den schlechtesten Kunden-Service

Mönchengladbach · Laut des VRR-Qualitätsberichts 2022 schneidet die Ticket-Verkaufsstelle in der Eingangshalle deutlich schlechter ab als andere Fahrkarten-Schalter in der Region. Wo es besonders hakt – und was Betreiber Transdev dazu sagt.

08.12.2023 , 05:10 Uhr

Vor der Ticket-Verkaufsstelle im Gladbacher Bahnhof warten Kunden darauf, dass sie jemand berät und ihnen Fahrkarten verkauft. Foto: Christoph Wegener