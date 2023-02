Street-Art in Mönchengladbach Wenn Graffiti nicht Schmierereien, sondern Kunst sind

Das Projekt „Halls of Fame“ habe dazu beigetragen, dass die Graffiti-Szene in Mönchengladbach enorm an Bedeutung gewonnen hat, meint Jackschitz. Sie sagt: „Ich denke, so viele legale offizielle Wände gibt es nirgendwo in ganz Deutschland. Da sind wir wirklich vorne mit dabei.“ Es hat vielen Künstlern die Möglichkeit gegeben, ihre Kunst zu präsentieren und von anderen erfahrenen Künstlern zu lernen. Außerdem habe sich bei den Bürgern der Stadt ein weitreichendes Verständnis dafür entwickelt, dass hinter dem Graffiti immer auch eine tiefer gehende Bedeutung steckt und dass viele junge Künstler durch diese Art von Kunst ihre Gedanken und Emotionen ausdrücken. Viele Anwohner würden sich freuen, wenn sie sähen, dass Jugendliche so engagiert bei der Sache sind und würden die schönen Kunstwerke bewundern, die dabei entstehen.