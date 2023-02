Bezirksligist kämpft um den Klassenerhalt Wo die Probleme bei Teutonia Kleinenbroich liegen

Im Training liegt der Schwerpunkt auf den Schwächen der ersten Saisonhälfte: Man wolle insbesondere die Abwehrleistung verbessern, sagt Vieten, um so direkt gut in die Rückrunde zu starten. Die Vorbereitung begann bereits am 16. Januar. Testspielsiege gab es gegen den Polizei SV (3:2), TuS Grevenbroich (3:1) und BSV Wevelinghoven (5:3), eine Niederlage gegen Neersbroich (1:2). Das letzte Spiel der Vorbereitung absolviert Teutonia am Mittwochabend gegen den SV Glehn, eine 0:1-Niederlage. Der Ligaauftakt steht am 26. Februar gegen die Reserve des TSV Meerbusch an.