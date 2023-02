Fehlendes qualifiziertes Personal Was wirklich gegen den Fachkräftemangel hilft

Die deutsche Wirtschaft, das hat sie in der Vergangenheit, zuletzt in der Energiekrise, immer wieder gezeigt, kann sehr flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Wenn viel Kapital vorhanden ist und Automatisierungschancen konsequent weiterentwickelt werden, steigt die Produktivität pro Arbeitsplatz so stark an, dass auch die Menschen in Ausbildung oder im Ruhestand ausreichend versorgt werden können. Allerdings sollten die Investitionen in Bildung und Forschung einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das Eintrittsalter in die Rentenversicherung muss erhöht werden.