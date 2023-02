Parkwege wurden repariert So viel hat das neue Pflaster für die Wege im Bunten Garten gekostet

Die neuen Wege fallen auf, weil die Pflastersteine noch so neu aussehen. Das sind sie auch, denn erst vor einigen Tagen hat die Mags die Arbeiten beendet. Auf den Zuwegen von der Beethovenstraße an der Kaiser-Friedrich-Halle sowie in der Nähe des Botanischen Gartens und im Bereich „Am Rosengarten“ wurden die Wege neu gepflastert. Was in den sozialen Netzwerken bei vielen für Verwunderung gesorgt hat: Nicht nur ehemals asphaltierte Wege wurden mit dem neuen Pflaster ausgelegt, sondern auch Wege mit vormals wassergebundener Oberfläche. Viele Nutzer auf Facebook empörte das. Sie sehen die Oberflächenversiegelung angesichts des Klimawandels kritisch.