Agentur für Arbeit in Wermelskirchen Arbeitsagentur schließt die Eingangszone

Die Agentur verweist auf den E-Service – also auf das Internet. „Über die Online-Angebote landen die Anliegen direkt beim passenden Adressaten, also in der Arbeitsvermittlung, im Bereich Geldleistungen oder der Berufsberatung“, heißt es bei der Agentur für Arbeit. In der Bearbeitung der Anliegen würden sich also wenige Unterschiede ergeben. Sowohl die Arbeitssuchend- als auch die Arbeitslosenmeldung sei online möglich. Das gelte auch für die meisten anderen Leistungen, die bisher in der Eingangszone erledigt wurden. „Wer unsere bestehenden Online-Angebote nutzt, muss den Weg in die Geschäftsstelle nicht mehr auf sich nehmen und spart dadurch Fahrt- und Wartezeiten“, so die Verantwortlichen der Agentur für Arbeit.