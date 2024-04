Kabarett in Mönchengladbach Loriot hätte seine Freude gehabt

Mönchengladbach · Die Leipziger Kabarettgruppe „Pfeffermühle“ gastierte mit ihrem Programm „Die Ente bleibt draußen“ zu Ehren Loriots in der Red Box im Nordpark. Der große deutsche Humorist hätte an dem Abend viel Spaß gehabt– vor allem am banalen Drumherum.

26.04.2024 , 12:00 Uhr

Die Loriot-Couch durfte auf der Bühne der Leipziger Pfeffermühle natürlich nicht fehlen. Foto: Markus Rick (rick)

Von Armin Kaumanns