Feierlichkeiten in Mönchengladbach So feierten die Konfirmanden in der Christuskirche

Obwohl es draußen bitterkalt war, schien dennoch die Sonne. Eine willkommene Begleiterscheinung für das freudige Ereignis der Konfirmation. In diesem Jahr werden 18 Jungen und Mädchen in der Christuskirche konfirmiert. Am vergangenen Sonntag wurde die erste der beiden Feiern ausgerichtet. Die acht Konfirmandinnen wurden an ihrem großen Tag nicht nur vom Pfarrer-Ehepaar Beuschel, sondern auch von Familien und Freunden, die teilweise eine lange Anreise auf sich genommen haben, begleitet.