Kolumne Denkanstoß Karneval voll korrekt

Damit beim Veilchendienstagszug nun überhaupt nichts schief geht, soll es ein „Awareness-Konzept“ geben. In echt. Stand so in dieser Zeitung. Und in der stand auch, was das ist, wenn auch in Klammern: „(Awareness ist englisch für Bewusstsein)“. Das Konzept soll „Besucher bei übergriffigem Verhalten schützen.“ Ich habe exakt zitiert. Kein Wort weggelassen. Und auch kein Sonderzeichen. Hoffentlich steht in dem Konzept auch, wie es sensibel thematisiert werden kann gegenüber dem, der als die Axt im Walde geht. Wie auch immer: Man wird bestimmt ein bisschen genauer draufschauen und Vorfälle sorgfältig aufarbeiten. Der Polit-Sprech gibt das her. Wenn’s hilft.